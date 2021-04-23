Посол Щвеции на Украине Тобиас Тиберг в Донбассе ознакомился с работой КПП «Новотроицкое». Об этом в пятницу, 23 апреля, сообщила пресс-служба Государственной пограничной службы Украины

«Сегодня с визитом в контрольном пункте въезда-выезда находился чрезвычайный и полномочный посол Королевства Швеция в Украине Тобиас Тиберг… Руководителя шведского посольства проинформировали о текущей ситуации с безопасностью в пределах гуманитарного дорожного коридора и о дальнейшей блокировке оккупантами свободного движения людей через линию разграничения», — говорится в сообщении.

Зеленский пригласил Путина в Донбасс, но получил неожиданный ответ от украинцев © AP, Efrem Lukatsky Валерий Падитель проинформировал посла о порядке выполнения задач пограничниками и особенностях пропуска граждан в условиях противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Кроме того, посол ознакомился с созданной инфраструктурой, осмотрел КПП и сервисную зону.

С конца марта в зоне вооруженного конфликта в Донбассе наблюдается резкое ухудшение ситуации, стороны отмечают усиление обстрелов и концентрацию военной техники на линии соприкосновения. В связи с этим Украина обвиняет Россию в наращивании военного присутствия в регионе, так как считает ее ответственной за конфликт. Переговоры в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу зашли в тупик.