Трое человек устроили драку в центре Львова. В потасовку вмешались правоохранители, которые также получили травмы и оказались в больнице.
Затем хулиганы попытались скрыться с места происшествия.
Один из участников конфликта, водитель иномарки, убегая от патрульных, врезался в три других автомобиля в центре города. Затем на улице Стрыйской, 78 он столкнулся еще и с машиной полиции.
Кроме всего прочего, до задержания неадекватный гражданин успел справить нужду на машину полицейских.
В финале его направили на освидетельствование по причине алкогольного опьянения и в госпиталь, поскольку в драке он также получил травмы головы.