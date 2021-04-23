Во Львове трое водителей устроили потасовку, один из них особенно поразил очевидцев своим поведением. Видео происшествия опубликовали 23 апреля на YouTube-канале "Варта 1"

Дал подержать колбасу: во Львове пьяный водитель удивил полицейских

Затем хулиганы попытались скрыться с места происшествия.

Один из участников конфликта, водитель иномарки, убегая от патрульных, врезался в три других автомобиля в центре города. Затем на улице Стрыйской, 78 он столкнулся еще и с машиной полиции.

Кроме всего прочего, до задержания неадекватный гражданин успел справить нужду на машину полицейских.

В финале его направили на освидетельствование по причине алкогольного опьянения и в госпиталь, поскольку в драке он также получил травмы головы.