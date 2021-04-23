Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук предложил премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху стать посредником в переговорах Украины и России по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом 23 апреля Корнийчук рассказал в эфире телеканала i24NEWS

«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь», — заявил Корнийчук.

«Спонтанно нагнетаемый бред» - Эскин о переносе переговоров по Донбассу в Израиль © РИА Новости, Михаил Маркив | Перейти в фотобанк

На днях Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина провести переговоры в Донбассе. Глава РФ отметил, что Киеву нужно проводить переговоры по урегулированию в Донбассе с представителями ДНР и ЛНР. Также он согласился принять Зеленского для обсуждения двусторонних отношений в Москве.