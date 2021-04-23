«Я рад заявить, что премьер-министр не сказал нет. Он сказал, что постарается сделать все, что в его силах. Мы рады, что господин Нетаньяху не отклонил эту миссию, а наоборот — он показал свой интерес и желание помочь», — заявил Корнийчук.
Ранее Зеленский поздравил Израиль с Днем независимости страны. В ответ Нетаньяху направил Зеленскому открытое письмо, в котором высказал пожелание углублять дружбу и сотрудничество.
На днях Зеленский пригласил президента РФ Владимира Путина провести переговоры в Донбассе. Глава РФ отметил, что Киеву нужно проводить переговоры по урегулированию в Донбассе с представителями ДНР и ЛНР. Также он согласился принять Зеленского для обсуждения двусторонних отношений в Москве.