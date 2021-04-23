Дети Пугачевой поспорили о половой принадлежности насекомых
Дети Пугачевой поспорили о половой принадлежности насекомых
© Максим Галкин/Инстаграм
Запись поедания борща сопровождается разговорами курсантов.

«Я еще такого огромного не видел. Что это такое? На таракана похоже», — удивились они.

Недавно жительница Кривого Рога купила в фирменном магазине «Краковскую» колбасу с перемолотой в мясорубке крысой.