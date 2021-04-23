В столовой Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба обнаружили огромное насекомое, по виду напоминающее гигантскую мокрицу. Соответствующее видео опубликовали в cети 22 апреля
Запись поедания борща сопровождается разговорами курсантов.
«Я еще такого огромного не видел. Что это такое? На таракана похоже», — удивились они.
Недавно жительница Кривого Рога купила в фирменном магазине «Краковскую» колбасу с перемолотой в мясорубке крысой.
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