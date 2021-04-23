Видео жестокого обращения с косулей появилось в соцсети на днях. Инцидент имел место еще прошлой осенью. Двое украинских пограничников схватили косулю, придавили ее к земле, держали у головы зверя оружие и кричали, что будут стрелять.
В Госпогранслужбе сообщили, что ведется служебное расследование. О случившемся проинформировали Волынскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Западного региона и территориальное управление Государственного бюро расследований. В ее адрес будут направлены и материалы служебного расследования с целью принятия правового решения.
«Также результаты служебного расследования будут направлены Общественному инспектору по охране окружающей среды для составления административных документов за жестокое обращение с животным», — говорится в сообщении.