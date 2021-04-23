Двух пограничников, устроивших истязание дикой косули, отстранили от несения службы, они понесут ответственность за проступок. Об этом 24 апреля сообщили на странице Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины в Facebook

Украинские пограничники грубо надругались над косулей © РИА Новости, Александр Мазуркевич | Перейти в фотобанк

В Госпогранслужбе сообщили, что ведется служебное расследование. О случившемся проинформировали Волынскую специализированную прокуратуру в военной и оборонной сфере Западного региона и территориальное управление Государственного бюро расследований. В ее адрес будут направлены и материалы служебного расследования с целью принятия правового решения.

«Также результаты служебного расследования будут направлены Общественному инспектору по охране окружающей среды для составления административных документов за жестокое обращение с животным», — говорится в сообщении.