Президент России Владимир Путин обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским двусторонние отношения, по вопросу Крыма беседовать не о чем, сказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков 23 апреля, передает РИА Новости

«Президент сам сказал, что можно вести речь именно о двусторонних отношениях, такой темы, как Крым, не существует, поэтому там нечего обсуждать», — ответил на вопросы журналистов Песков.

Ранее украинский лидер обратился к российскому президенту с предложением встретиться «в Донбассе в любой точке, где идет война», и сказал, что встреча на линии разграничения поможет точно увидеть и понять ситуацию.

Путин объявил о готовности встретиться с Зеленским в Кремле © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Владимир Путин ответил Зеленскому, что в случае желания украинского лидера восстановить украино-российские отношения Кремль пойдет навстречу. По словам президента РФ, если речь будет идти о развитии двусторонних отношений, то Кремль примет украинского лидера в любое удобное для него время.

Также Путин заявил, что для обсуждения проблем Донбасса украинским властям нужно встречаться в первую очередь с руководителями Луганской и Донецкой Народных Республик, а уже потом обсуждать эти проблемы с представителями третьих стран.

В ответ на это советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сказал, что Украина отказывается от переговоров с Донецкой и Луганской Народными Республиками (ДНР и ЛНР). По его словам, позиция Киева заключается в том, что никаких переговоров с ДНР и ЛНР «не будет и не может быть вообще даже в воображаемом пространстве».

Российский сенатор Сергей Цеков заявил, что инициатива Зеленского встретиться с Путиным является кривлянием. Также он сказал, что украинский президент не знает, как закончить конфликт в Донбассе, и ставит перед собой цель переложить ответственность на Россию.

Кремль не раз заявлял, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересован в том, чтобы Киев преодолел внутренний политический и экономический кризис.