«Суд принимал решение по апелляции адвокатов Нескоромного, которые оспаривали решение суда первой инстанции. Результат: "Апелляционную жалобу удовлетворить. Постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года отменить"», — говорится в сообщении.
Нескоромного подозревают в организации несостоявшегося убийства начальника внутренней безопасности СБУ Андрея Наумова. В ведомстве сообщили, что за совершение преступления организатор предложил 50 тысяч долларов.
По данному делу также был задержан сотрудник антитеррористического центра при СБУ Юрий Расюк.