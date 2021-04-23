Киевский апелляционный суд отменил заочный арест бывшего первого заместителя председателя Службы безопасности Украины (СБУ) Дмитрия Нескоромного, выехавшего в Европу. Об этом 23 апреля сообщил Telegram-канал Klymenko Time

«Суд принимал решение по апелляции адвокатов Нескоромного, которые оспаривали решение суда первой инстанции. Результат: "Апелляционную жалобу удовлетворить. Постановление следователя судьи Шевченковского районного суда города Киева от 10 февраля 2021 года отменить"», — говорится в сообщении.

Разборки генералов в СБУ. Голову зампреда оценили в 50 тысяч долларов © PavlovskyNews Андрея Наумова. В ведомстве сообщили, что за совершение преступления организатор предложил 50 тысяч долларов.

По данному делу также был задержан сотрудник антитеррористического центра при СБУ Юрий Расюк.