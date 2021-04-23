Депутат Верховной Рады от «Слуги народа» Евгений Шевченко заявил о том, что создаст свою политическую партию, если его исключат из нынешней. Об этом он сказал в эфире телеканала «Украина 24» 22 апреля

«Если меня фракция исключит, буду создавать свой политический проект. Если нет — поеду дальше по президентам других стран», — сказал Шевченко.

Глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко ответил своему коллеге, что «надо отпускать людей, которые хотят в свободное плавание».

Ранее Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске, где они обсудили отношения двух стран.

После этого глава партии «Слуга народа» Корниенко объявил, что Шевченко не был делегирован на проведение переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, и потребовал от него объяснений, на которые Шевченко ответил отказом.