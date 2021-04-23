В парке «Беремицкое» Черниговской области после контакта с посетителями умер детеныш муфлона. Об этом 22 апреля сообщили на Facebook-странице парка

В Одессе завелся кот-таможенник © CC0, Pixabay

За жизнь еще одного детеныша — жеребенка польского коня — сейчас борются ветеринары.

«Ребеночку муфлона это (контакт с людьми. — Ред.) стоило жизни, за жизнь жеребенка польского коня сейчас борются наши ветеринары. Очень приятно, что сторонников экотуризма становится все больше, и посетителей в нашем парке становится больше. Но подчеркиваем: за дикой природой следует наблюдать, а не вмешиваться в ее жизнь. Особенно в период тишины (когда у животных пополнения)», — говорится в посте.

В парке призвали людей не приближаться к животным ближе чем на 20 метров.