Туристы нарушили правила и погладили детеныша. Известно, что так человек оставляет на животном свои запахи, после чего мать отказывается его принимать. Так и произошло, животное не выжило.
За жизнь еще одного детеныша — жеребенка польского коня — сейчас борются ветеринары.
«Ребеночку муфлона это (контакт с людьми. — Ред.) стоило жизни, за жизнь жеребенка польского коня сейчас борются наши ветеринары. Очень приятно, что сторонников экотуризма становится все больше, и посетителей в нашем парке становится больше. Но подчеркиваем: за дикой природой следует наблюдать, а не вмешиваться в ее жизнь. Особенно в период тишины (когда у животных пополнения)», — говорится в посте.
В парке призвали людей не приближаться к животным ближе чем на 20 метров.