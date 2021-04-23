Служба безопасности Украины (СБУ) провела обыски у фигурантов дела о растрате в «Центрэнерго» на сумму 225 миллионов гривен, сообщили в пресс-службе СБУ 23 апреля

«СБУ проводит досудебное расследование в уголовном производстве по факту продажи ПАО "Центрэнерго" на различных сегментах рынка электроэнергии, производимой указанным государственным предприятием по ценам, которые на 20-30% ниже себестоимости ее производства», — сообщили в СБУ.

По словам украинских следователей, именно этот факт привел к растрате имущества Центрэнерго на 225 миллионов гривен.

НАБУ заподозрило чиновников «Нафтогаза» и «Укртрансгаза» в растрате © пресс-служба НАБУ

Ранее украинский журналист Михаил Ткач заявил о визите СБУ в офис олигарха Игоря Коломойского в столице Украины. Сам Коломойский сказал, что узнал о следственных действиях только из СМИ.