Ляшко напомнил, что нужно соблюдать уже действующие ограничения, и особо отметил возможность проведения праздничных служб в онлайн-формате.
«Мы обращаемся ко всем с просьбой придерживаться прописанных на сегодня карантинных норм. Посещать общественные места только в масках, придерживаться дистанции… Минздрав обращается с просьбой ко всем религиозным заведениям поощрять онлайн-богослужения для верующих», — сказал Ляшко.
Он призвал пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний, не посещать многолюдные службы, а послушать их онлайн и освятить праздничные угощения на свежем воздухе или также онлайн.
Храмам рекомендовано не закрывать двери, чтобы в помещении велась циркуляция воздуха, и установить ограничения на посещение службы перед благословением. Прихожанам нужно стараться соблюдать дистанцию в 1,5 м, на улице быть также в масках. Кроме того, Минздрав рекомендовал посещать службу и церемонию благословения праздничной корзины не всей семьей, а отправлять кого-то одного.