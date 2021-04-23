Минздрав Украины не вводит новых карантинных мер для прихожан храмов на Пасху, однако призывает соблюдать определенные ограничения. Об этом на онлайн-брифинге 23 апреля сказал заместитель главы Минздрава, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко

Народные и не очень: синоптики Украины дали прогноз на Пасху © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

«Мы обращаемся ко всем с просьбой придерживаться прописанных на сегодня карантинных норм. Посещать общественные места только в масках, придерживаться дистанции… Минздрав обращается с просьбой ко всем религиозным заведениям поощрять онлайн-богослужения для верующих», — сказал Ляшко.

Он призвал пожилых людей и тех, кто страдает от хронических заболеваний, не посещать многолюдные службы, а послушать их онлайн и освятить праздничные угощения на свежем воздухе или также онлайн.

Храмам рекомендовано не закрывать двери, чтобы в помещении велась циркуляция воздуха, и установить ограничения на посещение службы перед благословением. Прихожанам нужно стараться соблюдать дистанцию в 1,5 м, на улице быть также в масках. Кроме того, Минздрав рекомендовал посещать службу и церемонию благословения праздничной корзины не всей семьей, а отправлять кого-то одного.