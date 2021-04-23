В 2016 году Лынив основала и возглавила Молодежный симфонический оркестр Украины, также дирижер является автором львовского фестиваля LvivMozArt, где ежегодно звучат произведения великого композитора. Все это женщина придумала для «популяризации молодых музыкантов, сохранение музыкальной традиции Украины и объединения людей».
«Общество Моцарта признает приверженность фестиваля LvivMozArt международной творческой харизме и европейскому диалогу средствами музыки», — отмечено в формулировке награждения Лынив.
В 2021 году LvivMozArt запланирован на 26-29 августа, фестиваль будет юбилейным: его посвятят 230-летию со дня рождения сына Вольфганга Амадея Моцарта — Франца Ксавера Моцарта. Франц также был композитором, а еще — дирижером, педагогом и, что особенно важно, подчеркнула Лынив, почти всю взрослую жизнь жил и работал во Львове.
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Ожидается, что премию Моцарта Оксане Лынив вручат в конце октября в Германии. В этом году это будет уже не первое вознаграждение дирижера, ранее она получила премии Oper Awards, Women in Arts и была номинирована на International Opera Awards.