Дирижер с Украины, 42-летняя Оксана Лынив, в этом году стала обладательницей международной премии Моцарта. Об этом 23 апреля сообщил сайт Iviche

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«Общество Моцарта признает приверженность фестиваля LvivMozArt международной творческой харизме и европейскому диалогу средствами музыки», — отмечено в формулировке награждения Лынив.

В 2021 году LvivMozArt запланирован на 26-29 августа, фестиваль будет юбилейным: его посвятят 230-летию со дня рождения сына Вольфганга Амадея Моцарта — Франца Ксавера Моцарта. Франц также был композитором, а еще — дирижером, педагогом и, что особенно важно, подчеркнула Лынив, почти всю взрослую жизнь жил и работал во Львове.

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Ожидается, что премию Моцарта Оксане Лынив вручат в конце октября в Германии. В этом году это будет уже не первое вознаграждение дирижера, ранее она получила премии Oper Awards, Women in Arts и была номинирована на International Opera Awards.