В вопросе проекта газопровода «Северный поток – 2» принципиально важен ответ на вопрос, готово ли каждое из государств ЕС сохранить способность отстаивать свои интересы, несмотря на приказы США. Об этом 23 апреля в интервью RT DE заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

«Это проект экзистенциальный для Германии. Я так слышала от немецких представителей. Я читала аналитику немецких специалистов. Они квалифицируют данный энергетический проект для себя как экзистенциальный. Это бизнес-проект, он не связан с политикой, но он связан с развитием Германии», — заявила Захарова.

В этой связи представитель МИД призвала задать вопрос: «А если завтра президент Соединенных Штатов Америки — Байден, Обама, Трамп или ещё кто угодно — повелевает Германии перестать дышать, Германия послушает, перестанет дышать?»

«Северный поток – 2»: Газопровод могут запустить уже летом, Меркель в ПАСЕ поддержала проект, а для Байдена санкции против СП-2 «ещё в игре» © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

«Но он является принципиальным. Насколько в сегодняшнем евросоюзовском пространстве каждое государство сохраняет способность отстаивать свои интересы. То, что я сейчас вижу, и то, что мы все вместе наблюдаем, ответ отрицательный», — заключила Захарова.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.

Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.