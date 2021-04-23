«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу "Центрэнерго". Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», — сообщил источник.
Ранее сообщалось, что в ночь на 23 апреля в столичном бизнес-центре «Миллениум» прошел обыск. Как сообщило издание «Бабель», он касался дела ПАО «Центрэнерго».
В 2019 году Коломойского уличили во введении в «Центрэнерго» схемы, в результате которой госпредприятие понесло миллионные убытки. Госкомпания начала закупать российский уголь через фирму «Нефть Форс», аффилированную с олигархом, по цене существенно выше рыночной. В то же время производимую электроэнергию госкомпания продает предприятиям Игоря Коломойского по убыточным тарифам.