Обыск в бизнес-центре, в котором расположен офис украинского олигарха Игоря Коломойского, носил протокольный характер, а его самого заранее предупредили о мероприятии, поэтому ничего не нашли. Об этом 23 апреля сообщило издание «Страна» со ссылкой на источник из окружения Коломойского

«Обыск проходил с 8 до часу ночи с участием сотрудников СБУ по делу "Центрэнерго". Обыск носил протокольный характер, Коломойского предупредили о планируемых мероприятиях заранее, поэтому во время обыска ничего не обнаружили», — сообщил источник.

Первый пошел: большая охота на Коломойского

В 2019 году Коломойского уличили во введении в «Центрэнерго» схемы, в результате которой госпредприятие понесло миллионные убытки. Госкомпания начала закупать российский уголь через фирму «Нефть Форс», аффилированную с олигархом, по цене существенно выше рыночной. В то же время производимую электроэнергию госкомпания продает предприятиям Игоря Коломойского по убыточным тарифам.