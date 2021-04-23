Об инциденте сообщили правоохранителям местные жители. Череп был найден вечером 22 апреля.
Харьковчане наткнулись на страшную находку в песке на детской площадке по адресу ул. Немышлянская, 56-А.
«При осмотре черепа человека неустановленного пола и возраста судебно-медицинский эксперт установил неполное расхождение швов с наслоением вещества бурого цвета (похожего на краску)», — сообщили правоохранители.
В связи с обнаружением человеческих останков заведено дело по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство без квалифицирующих признаков).