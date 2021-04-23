На вопрос, закончат ли судебную реформу при Зеленском, Костин отметил: «Да, я уверен в этом».
По его словам, главная цель судебной реформы — заложить основу, чтобы в дальнейшем судебная система продолжала развитие без тектонических изменений.
«Мы рассчитываем, что судебная реформа закончится в 2023 году», — добавил Костин.
Он отметил, что «Слуга народа» намерена выполнить ту стратегию развития правосудия на 2021-2023 годы, которая должна быть утверждена президентом в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского. По его словам, судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Также он назвал судебную систему на Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.