Судебная реформа на Украине будет завершена в 2023 году при президентстве Владимира Зеленского. Об этом 23 апреля в интервью «Украинским новостям» рассказал депутат от «Слуги народа», председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Андрей Костин

На вопрос, закончат ли судебную реформу при Зеленском, Костин отметил: «Да, я уверен в этом».

По его словам, главная цель судебной реформы — заложить основу, чтобы в дальнейшем судебная система продолжала развитие без тектонических изменений.

«Мы рассчитываем, что судебная реформа закончится в 2023 году», — добавил Костин.

Зеленский обозначил «болезни» судебной системы © Facebook, Офіс Президента України

Ранее сообщалось, что Рада пересмотрит судебную реформу после критики Зеленского. По его словам, судебная система в том формате, в котором она сегодня существует, уже доказала свою непригодность. Также он назвал судебную систему на Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем страны.