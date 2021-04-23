Юристы бывшего украинского президента Виктора Януковича из адвокатского объединения «Авер лекс» объявили о незаконном уголовном преследовании СБУ, сообщили в пресс-службе «Авер лекс» 23 апреля

Ранее адвокатское объединение «Авер лекс» представляло интересы Януковича в делах о Крыме, государственном перевороте и т.д.

«Адвокатам адвокатского объединения "Авер лекс" стало известно, что с целью осуществления незаконного давления на работников объединения Службой безопасности Украины начато преследование нескольких адвокатов объединения, среди которых один из его ведущих адвокатов Виталий Сердюк, являющийся защитником Виктора Януковича», — проинформировали в объединении.

Янукович просит об участии в судебном заседании по делу о госизмене © РИА Новости/Владимир Трефилов Владимир Зеленский. По их словам, действующий украинский лидер собирается обвинить их в государственной измене и создании организованной преступной группы (ОПГ).

Также адвокаты подчеркнули, что главной целью этих действий является желание остановки их адвокатской деятельности в будущем.

Ранее Оболонский районный суд Киева заочно признал Януковича виновным в государственной измене, а также в пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорил его к 13 годам лишения свободы.

Суд не счел доказанной вину экс-президента в посягательстве на территориальную целостность Украины. Сам Янукович в процессе не участвовал. Защитники бывшего президента Украины заявили о том, что решение суда было принято под давлением.