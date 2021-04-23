Глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили в ток-шоу «Право на власть» 22 апреля рассказал, что на посту главы Одесской облгосадминистрации получал угрозы от экс-президента Украины Петра Порошенко

Саакашвили назвал себя одесситом и пообещал лично сражаться с РФ © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Петре Порошенко на Украине сложилась демократическая система управления. Он заявил, что ему угрожали заведением на него и соратников в Одессе уголовных дел, если он не пойдет на определенные условия.

«Я хорошо помню эту демократическую систему, когда в кабинете президента Порошенко он и прокурор [Юрий] Луценко говорили мне лично, что, если я не буду молчать…"Михаил, не обижайся, это политика. Мы и на тебя поднимем дела, и на всех твоих"», — рассказал Саакашвили.

В итоге дело против его экс-соратника все же завели, но пообещали закрыть в ответ на выполнение условий власти, заявил политик.

Саакашвили также сказал, что его дважды похищали, при этом душили, поэтому он предложил не говорить о демократии в правление экс-президента.