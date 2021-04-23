На Украину прибыла партия вакцины от коронавируса – 367 200 доз южнокорейского препарата AstraZeneca-SKBio. Ее в страну доставили в рамках механизма COVAX. Об этом 23 апреля сообщил Интерфакс-Украина со ссылкой на главного санврача страны Виктора Ляшко

Вакцина была доставлена в Киев, откуда будет распределена по регионам. По словам Ляшко, ее будут использовать для вакцинации приоритетных групп и людей в возрасте старше 65 лет. Кроме того, часть доз оставят, чтобы использовать в качестве второй прививки для тех, кто вакцинировался в феврале.

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«Важно, что в условиях жесткой конкуренции и борьбы за доступ к вакцинам в мире COVAX на практике подтверждает выполнение задач, для которых и создавалось это глобальное партнерство, — обеспечить справедливые возможности для всех. Украина, выполнив свои обязательства перед глобальным механизмом, получает первую поставку, которая немедленно будет передана тем категориям, для которых она предназначается», — сказал Ляшко.

В конце февраля Украина получила 500 тыс. доз вакцины Covishield. Впоследствии правительство Индии приостановило экспорт вакцины, чтобы ее хватило для прививок гражданам Индии. Ранее в стране также началась вакцинация китайским препаратом Sinovac и американским препаратом Pfizer. Пока вакцину могут получить только отдельные категории жителей страны.