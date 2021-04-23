Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
«Наша партия собрала разных людей со всей Украины, потому что их объединяли немножко другие идеи, чем раньше: Восток против Запада, Север против Юга, какие-то там украиноязычные против русскоязычных. Мы это перечеркнули и предприняли первую в истории такую попытку — завести новых людей в политику», — сказал Корниенко.
Говоря о Шевченко, он отметил, что внешняя политика, согласно Конституции, — это сфера президента.
«И если народный депутат из президентской фракции предпринимает действия, которые противоречат всему тому, что президент выстраивал в этом направлении определенное время, то…» — добавил Корниенко.
Он отметил, что во фракции вопрос уже обсудили и необходимо принимать решение об исключении депутата из фракции.