Фракция «Слуга народа» в Верховной Раде проведет опрос об исключении депутата Евгения Шевченко из ее состава. Об этом 22 апреля сообщил первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко в эфире «Украины 24»

Ранее депутат Верховной Рады Евгений Шевченко встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

«Наша партия собрала разных людей со всей Украины, потому что их объединяли немножко другие идеи, чем раньше: Восток против Запада, Север против Юга, какие-то там украиноязычные против русскоязычных. Мы это перечеркнули и предприняли первую в истории такую попытку — завести новых людей в политику», — сказал Корниенко.

Депутат Верховной Рады Шевченко рассказал Лукашенко о любви украинцев к белорусам © Facebook, Евгений Шевченко

«И если народный депутат из президентской фракции предпринимает действия, которые противоречат всему тому, что президент выстраивал в этом направлении определенное время, то…» — добавил Корниенко.

Он отметил, что во фракции вопрос уже обсудили и необходимо принимать решение об исключении депутата из фракции.