«Обыски продолжаются с 20:30 и, по предварительной информации, продлятся еще полтора часа. Коломойский в комментарии по телефону сообщил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре», — пишет Ткач.
Он также отметил, что Коломойский отрицает, что имеет официальный офис в БЦ.
Как сообщает издание «Бабель» со ссылкой на собственные источники, обыски в бизнес-центре проходят по делу ПАО «Центрэнерго».
Позже Ткач сообщил о завершении обысков и опубликовал видео, на котором силовики покидают здание.
В 2019 году Коломойского уличили во введении в «Центрэнерго» схемы, в результате которой госпредприятие понесло миллионные убытки. Госкомпания начала закупать российский уголь через фирму «Нефть Форс», аффилированную с олигархом, по цене существенно выше рыночной. В то же время производимую электроэнергию госкомпания продает предприятиям Игоря Коломойского по убыточным тарифам.