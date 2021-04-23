Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) в ночь на 23 апреля пришли в киевский бизнес-центр «Миллениум», где расположен офис украинского олигарха Игоря Коломойского. Об этом на своей странице в Facebook написал журналист Михаил Ткач

«Обыски продолжаются с 20:30 и, по предварительной информации, продлятся еще полтора часа. Коломойский в комментарии по телефону сообщил, что он не получал никаких официальных обращений от правоохранителей. Причин обысков пока не знает. Находится в Днепре», — пишет Ткач.

Он также отметил, что Коломойский отрицает, что имеет официальный офис в БЦ.

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Позже Ткач сообщил о завершении обысков и опубликовал видео, на котором силовики покидают здание.

В 2019 году Коломойского уличили во введении в «Центрэнерго» схемы, в результате которой госпредприятие понесло миллионные убытки. Госкомпания начала закупать российский уголь через фирму «Нефть Форс», аффилированную с олигархом, по цене существенно выше рыночной. В то же время производимую электроэнергию госкомпания продает предприятиям Игоря Коломойского по убыточным тарифам.