В Великобритании за неделю почти вдвое увеличилось количество людей, у которых образовались тромбы после введения вакцины британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом 22 апреля сообщили на сайте Агентства по контролю за лекарственными средствами страны

Ляшко рассказал, когда на Украину поступит вакцина AstraZeneca © РИА Новости, Владимир Трефилов | Перейти в фотобанк

При этом регулятор призвал продолжить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca, поскольку ее польза «превышает любые риски».

С момента начала прививочной кампании в Великобритании 8 декабря 2020 года первую дозу одного из трех применяемых препаратов — AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, а также Moderna, получили 33,25 миллиона человек, то есть более 50% населения.

Ранее Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от вакцины компании AstraZeneca. Власти страны на основе научных выводов пришли к заключению, что есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием препарата.