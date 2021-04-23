Число таких пациентов достигло 168 человек. Таким образом, на один миллион вакцинированных приходится почти 8 человек с побочным эффектом в виде тромбообразования. По данным на 12-18 апреля, этот показатель составлял почти 5 человек.
При этом регулятор призвал продолжить прививочную кампанию вакциной AstraZeneca, поскольку ее польза «превышает любые риски».
С момента начала прививочной кампании в Великобритании 8 декабря 2020 года первую дозу одного из трех применяемых препаратов — AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, а также Moderna, получили 33,25 миллиона человек, то есть более 50% населения.
Ранее Дания стала первой европейской страной, которая полностью отказалась от вакцины компании AstraZeneca. Власти страны на основе научных выводов пришли к заключению, что есть реальный риск серьезных побочных эффектов, связанных с использованием препарата.