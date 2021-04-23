Речь идет о 50-летней жительнице штата Орегон, которая в начале апреля привилась вакциной, разработанной компанией Janssen (подразделение J&J).
По информации департамента здравоохранения штата, женщина умерла в результате образования тромбов.
Сейчас нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса. При этом, по данным телеканала, женщина умерла в течение двух недель после прививки.
На прошлой неделе медицинские власти США рекомендовали приостановить использование вакцины компании Janssen из-за возможных побочных эффектов. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, одна из пациенток умерла. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.