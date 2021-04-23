Американские власти расследуют смерть еще одной женщины, которая вакцинировалась препаратом от COVID-19 компании Johnson & Johnson. Об этом 22 апреля сообщил телеканал ABC

Европейские специалисты проверяют связь между вакциной Johnson&Johnson и тромбозом © РИА Новости, Виталий Аньков | Перейти в фотобанк привилась вакциной, разработанной компанией Janssen (подразделение J&J).

По информации департамента здравоохранения штата, женщина умерла в результате образования тромбов.

Сейчас нет свидетельств, подтверждающих версию о том, что тромбоз был напрямую связан с вакцинацией от коронавируса. При этом, по данным телеканала, женщина умерла в течение двух недель после прививки.

На прошлой неделе медицинские власти США рекомендовали приостановить использование вакцины компании Janssen из-за возможных побочных эффектов. В общей сложности в США данным препаратом были вакцинированы 6,8 млн человек, при этом власти зарегистрировали шесть случаев возникновения тромбов у женщин в возрасте от 18 до 48 лет через 6-13 дней после прививки, одна из пациенток умерла. В течение суток использование препарата было приостановлено во всех штатах США.