Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова 22 апреля в эфире «1+1» заявила, что ей не известно местонахождение бывшего украинского судьи Николая Чауса, похищенного в Молдавии

Санду пыталась обсудить с Зеленским похищение Чауса © Facebook, Maia Sandu

В 2016 году судья Днепровского районного суда Чаус был задержан при получении взятки в 150 тысяч долларов. По данным следствия, Чаус требовал деньги в деле, связанном с незаконным оборотом наркотиков. Бывшего судью объявили в национальный и международный розыск. На Украине ему грозит лишение свободы на срок от 8 до 12 лет. В Кишиневе он просил предоставить политическое убежище, получил отказ и опротестовал решение суда. Высшая судебная палата страны планирует рассмотреть этот вопрос в конце апреля.

Санду 5 апреля сообщила, что Чаус пропал без вести в республике. Позже исполняющий обязанности министра внутренних дел Павел Войку заявил, что Чауса, который находился в Молдавии, похитили иностранцы и вывезли на Украину. Соцпартия Молдавии выступила с инициативой о создании парламентской комиссии по выяснению обстоятельств похищения Чауса.



