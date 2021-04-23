Верховная Рада приняла постановление по обострению ситуации в Донбассе
Верховная Рада приняла постановление по обострению ситуации в Донбассе
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«ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей», — говорится в посте.

Такое решение вступило в силу на основании уточненного протокола и постановления судов.

Василий Вирастюк — спортсмен, атлет, заслуженный мастер спорта Украины, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер. В 2004 году он получил титул «Самого сильного человека мира», а также шесть раз становился сильнейшим человеком Украины — с 2000 по 2004 году и в 2007 году.

 