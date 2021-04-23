«ЦИК установила результаты выборов в округе №87 и признала кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка избранным народным депутатом Украины. Согласно протоколу окружной избирательной комиссии, он набрал 15 536 голосов избирателей», — говорится в посте.
Такое решение вступило в силу на основании уточненного протокола и постановления судов.
⚡️Василя Вірастюка офіційно обрано нардепом— Civil Network OPORA (@opora) April 22, 2021
ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.
Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців. pic.twitter.com/ggA0qJOaWm
Василий Вирастюк — спортсмен, атлет, заслуженный мастер спорта Украины, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер. В 2004 году он получил титул «Самого сильного человека мира», а также шесть раз становился сильнейшим человеком Украины — с 2000 по 2004 году и в 2007 году.