Украинский атлет Василий Вирастюк, удостоенный звания самого сильного человека в мире, избран депутатом Верховной Рады на довыборах в округе Ивано-Франковской области. Об этом 22 апреля сообщили в Twitter гражданской сети «Опора»

Верховная Рада приняла постановление по обострению ситуации в Донбассе © president.gov.ua

Такое решение вступило в силу на основании уточненного протокола и постановления судов.

⚡️Василя Вірастюка офіційно обрано нардепом



ЦВК встановила результати виборів на окрузі №87 та визнала кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка обраним народним депутатом України.



Згідно з протоколом окружної виборчої комісії він набрав 15 536 голосів виборців. pic.twitter.com/ggA0qJOaWm — Civil Network OPORA (@opora) April 22, 2021

Василий Вирастюк — спортсмен, атлет, заслуженный мастер спорта Украины, неоднократный чемпион мира в силовом многоборье, а также актер. В 2004 году он получил титул «Самого сильного человека мира», а также шесть раз становился сильнейшим человеком Украины — с 2000 по 2004 году и в 2007 году.