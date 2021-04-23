Депутат Верховной Рады Украины от партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Ренат Кузьмин 22 апреля в своем Facebook предрек президенту страны Владимиру Зеленскому потерю власти в случае отказа от переговоров с российским лидером Владимиром Путным

«Зеленский - неполноценный президент, но Путин в него верит» - Марков © скриншот видео Украина • РУ

Он добавил, что в таком случае Киев ждут и другие последствия: ухудшатся отношения с США и Великобританией.

При этом, если Зеленский не поедет в Москву, президенту придется уходить с поста раньше срока, кроме того, отношения Украины с западными партнерами все равно ухудшатся.

По словам парламентария, украинские националисты обвинят главу государства и если он поедет на переговоры, и если не поедет.

В начале недели Зеленский на русском языке обратился к Путину с предложением встретиться в любой точке Донбасса, где идет война. Он добавил, что, несмотря на общее прошлое, Россия и Украина смотрят на будущее по-разному. В ответ на это Путин заявил, что готов принять украинского лидера в Москве в любое удобное время.