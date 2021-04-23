С конца 2015 года многие туристические и кадровые агентства в Харькове стали зазывать жителей региона на работу в Польшу, Чехию и Германию, причем их реклама была в метро и других людных местах обильной. Об этом рассказал харьковский публицист Дмитрий Губин в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Губин о том, что мешает массовому переселению украинцев в Россию © Dmitry Gubin

Также, по его словам, незаметна рекрутинговая работа российских предприятий: у них нет спайки с миграционной службой, в отличие от польских и чешских коллег.

«Агентство «Рейтинг» выяснило, что чаще всего в качестве дополнительных бонусов трудовым мигрантам в польских городах и сёлах предлагают проживание (58%), бесплатное питание (35%) и транспортировку к месту работы (34%). Каждому восьмому помогли с подготовкой документов для официальной регистрации, 7% получали социальные выплаты (страховки, помощь для переезда и т.д.). И только лишь 15% отметили, что им ничего не предлагали, кроме зарплаты. Это так, к сведению», — указал Губин.

Если бы процесс легализации в соседних областях РФ был проще (более дешевый и необременительный в плане волокиты и просто бюрократических придирок), то население Харьковской области меньше цеплялось бы за местные рабочие места, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.