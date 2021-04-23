Президент России Владимир Путин под организаторами провокаций, которые могут навредить гражданам РФ, имел в виду США, сказал в интервью Украина.ру публицист Дмитрий Скворцов

Ранее Путин на выступлении Федерального собрания заявил о том, что любые действия, угрожающие безопасности России, будут встречены быстрым и жестким ответом, а их организаторы пожалеют о том, что сделали.

«Если вспомнить, что перед этим Владимир Владимирович упомянул киплинговскую неприглядную парочку Шерхана и Табаки, то под организаторами провокаций он имеет в виду, очевидно, Соединённые Штаты», — подчеркнул Скворцов.

В Кремле рассказали, что Путин и Лукашенко обсудят на встрече © РИА Новости, Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.

При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.