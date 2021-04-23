Ранее Путин на выступлении Федерального собрания заявил о том, что любые действия, угрожающие безопасности России, будут встречены быстрым и жестким ответом, а их организаторы пожалеют о том, что сделали.
«Если вспомнить, что перед этим Владимир Владимирович упомянул киплинговскую неприглядную парочку Шерхана и Табаки, то под организаторами провокаций он имеет в виду, очевидно, Соединённые Штаты», — подчеркнул Скворцов.
Ранее США ввели новые санкции против России: с 14 июня финансовым учреждениям США запрещается прямая покупка долговых ценных бумаг у Центрального банка и Министерства финансов России, а также у Фонда национального благосостояния.
Кроме того, Вашингтон установил ограничения против шести российских технологических компаний, которые, как заявлено, «оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб», и некоторых новостных российских сайтов.
При этом во вторник, 13 апреля, президент США Джо Байден в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным предложил ему двусторонний саммит на нейтральной территории.