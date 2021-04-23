Доходы промышленных предприятий Украины зависят не от менеджмента и не от властей, а от внешнеэкономической конъюнктуры. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру

Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике © Facebook, Вадим Новинский

К сожалению, внутренний рынок Украины пока не очень развит, над этим предстоит еще работать, сетует парламентарий.

«Промышленные предприятия, которые входили в группу, где я являюсь акционером, работали и при Порошенко, и сейчас, причем работают достаточно эффективно. Там очень эффективный менеджмент, который даже в условиях войны, когда предприятия находятся по разные стороны линии соприкосновения, сумел наладить работу. Менеджмент справился со своей задачей на твердую пятерку», — пояснил Новинский.

Парламентарий добавил, что промышленные предприятия являются важной частью и украинского ВВП, и госбюджета и что Украина станет сильной, когда у нее будет много представителей крупной промышленности.

Полностью интервью можно прочитать здесь.