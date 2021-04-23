Вадим Новинский является основным владельцем «Смарт-групп», а также владеет блокирующим пакетом металлургического холдинга «Метинвест» и многими другими активами.
К сожалению, внутренний рынок Украины пока не очень развит, над этим предстоит еще работать, сетует парламентарий.
«Промышленные предприятия, которые входили в группу, где я являюсь акционером, работали и при Порошенко, и сейчас, причем работают достаточно эффективно. Там очень эффективный менеджмент, который даже в условиях войны, когда предприятия находятся по разные стороны линии соприкосновения, сумел наладить работу. Менеджмент справился со своей задачей на твердую пятерку», — пояснил Новинский.
Парламентарий добавил, что промышленные предприятия являются важной частью и украинского ВВП, и госбюджета и что Украина станет сильной, когда у нее будет много представителей крупной промышленности.
Полностью интервью можно прочитать здесь.