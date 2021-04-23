Есть два вида власти. Монополия и олигополия. Монополия — это монарх, а олигополия — это власть многих, близких к нему. С этой точки зрения олигархами являются все, кто находится при власти на Украине. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру

Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике © Facebook, Вадим Новинский

«Крупные промышленники, кто обладает собственностью в стратегических отраслях украинской экономики, — это не олигархи. Это просто богатые люди. А богатый человек — это тот, кто доволен тем, что имеет. А не тот, кто имеет много денег. Это разные вещи. Я считаю, что крупные промышленники являются основой украинской экономики», — указал Новинский.

Политик добавил, что после Майдана в СМИ стало распространяться очень много лжи и мифов относительно экономической и политической роли Рината Ахметова в жизни Донбасса и Украины в целом.

По его мнению, Ахметов является настоящим патриотом Украины и настоящим патриотом Донбасса, поскольку он постоянно оказывал помощь людям, пострадавшим от боевых действий.

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