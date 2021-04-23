Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что он не планирует становиться губернатором Донецкой области, но если руководство страны сочтет его полезным на этом посту, то согласится

Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике © Facebook, Вадим Новинский Павел Кириленко достойно справляется со своими обязанностями, в отличие от «парашютистов» с националистическими взглядами, которых засылал туда предыдущий президент Петр Порошенко.

«Если руководство страны сочтет меня полезным на этой должности, я, конечно, пойду. Православным нельзя брать на себя чужой крест. Но если тебе дают твой крест, ты должен засучить рукава и идти работать. Я точно знаю, что я сделаю все, что от меня зависит, для того чтобы был мир в Донбассе, а Украина была бы в дружеских отношениях с РФ», — указал Новинский.

Собеседник издания добавил, что у всех политиков есть президентские амбиции, но у него они составляют меньше одного процента, поскольку эта должность подразумевает большую ответственность за страну.

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