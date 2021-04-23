Власти Украины заслали в Россию шпионить своего консула, так как главной задачей украинского государства является навредить РФ, собрав о ней какие-то данные, сказал в интервью Украина.ру политолог Николай Стариков

Украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка задержали по подозрению в шпионаже и выслали из России. В Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что действия украинского дипломата по отношению к России носят враждебный характер.

«Сейчас его вышлют домой, пришлют какого-то нового. Я думаю, что он будет заниматься теми же самыми делами. Потому что нынешняя киевская власть организована и финансируется исключительно как антироссийский инструмент», — сказал Стариков.

Украинский футболист-шпион останется сидеть в российской тюрьме © РИА Новости, Виталий Белоусов | Перейти в фотобанк Евгений Енин.

Недавно МИД РФ пригрозил выслать еще одного украинского дипломата в качестве протеста в ответ на решение МИД Украины объявить персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве.