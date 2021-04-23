Украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка задержали по подозрению в шпионаже и выслали из России. В Центре общественных связей ФСБ РФ заявили, что действия украинского дипломата по отношению к России носят враждебный характер.
«Сейчас его вышлют домой, пришлют какого-то нового. Я думаю, что он будет заниматься теми же самыми делами. Потому что нынешняя киевская власть организована и финансируется исключительно как антироссийский инструмент», — сказал Стариков.
Ранее Украина заявила о том, что задержание Сосонюка является российской провокацией и объявила об ответных мерах в отношении дипломатов России, сообщил заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Евгений Енин.
Недавно МИД РФ пригрозил выслать еще одного украинского дипломата в качестве протеста в ответ на решение МИД Украины объявить персоной нон грата старшего дипломата посольства России в Киеве.