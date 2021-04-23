Президент Украины Владимир Зеленский не боится активности националистических организаций. Но он допускает те или иные ошибки, пытаясь понравиться и юго-восточным, и западным регионам страны. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру

Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике © Facebook, Вадим Новинский

К тому же, отметил Новинский, Зеленский в том числе подвержен внешнему влиянию, когда советы «стратегических партнеров» Киева могут идти вразрез с интересами Украины и украинского народа.

Зеленскому нужно не бояться быть самим собой, вернуть ту политику, которую он проводил в самом начале, и добиться своей главной цели — установления мира, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.