«В чем проблема «партии мира»? Нас большинство, но люди, которые представляют эту «партию мира», не такие активные, как «партия войны». Эти радикалы воспитаны на разные гранты, они могут подняться и устроить шествия, но, опять же, их не так много. Президент Зеленский прекрасно об этом знает и не боится, сколько их там собралось — 500 или 1000 человек, и все. Причем собираются за деньги. Это не те люди, которые будут защищать свои идеалы и ценности», — указал парламентарий.
К тому же, отметил Новинский, Зеленский в том числе подвержен внешнему влиянию, когда советы «стратегических партнеров» Киева могут идти вразрез с интересами Украины и украинского народа.
Зеленскому нужно не бояться быть самим собой, вернуть ту политику, которую он проводил в самом начале, и добиться своей главной цели — установления мира, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.