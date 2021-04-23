Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике
Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике
© Facebook, Вадим Новинский
«В чем проблема «партии мира»? Нас большинство, но люди, которые представляют эту «партию мира», не такие активные, как «партия войны». Эти радикалы воспитаны на разные гранты, они могут подняться и устроить шествия, но, опять же, их не так много. Президент Зеленский прекрасно об этом знает и не боится, сколько их там собралось — 500 или 1000 человек, и все. Причем собираются за деньги. Это не те люди, которые будут защищать свои идеалы и ценности», — указал парламентарий.

К тому же, отметил Новинский, Зеленский в том числе подвержен внешнему влиянию, когда советы «стратегических партнеров» Киева могут идти вразрез с интересами Украины и украинского народа.

Зеленскому нужно не бояться быть самим собой, вернуть ту политику, которую он проводил в самом начале, и добиться своей главной цели — установления мира, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.