Первые шаги Владимира Зеленского на посту президента Украины были направлены на достижение мира в Донбассе как можно скорее. Но «партия войны», которая получила оглушительное поражение на выборах, стала поднимать голову. Об этом рассказал депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру

Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике © Facebook, Вадим Новинский

«Первые шаги по этому пути внушали оптимизм, но потом пошло торможение с января-февраля 2020 года, затем коронавирус, новые вызовы, которые встали перед абсолютно всеми странами мира, и в том числе перед Украиной, акцент был смещен в другую сторону. И в это же время «партия войны» (Порошенко и все, кто с ним связан) стала поднимать голову все выше и выше и ставить условия президенту Зеленскому, что есть красные линии, за которые нельзя заходить. Те мантры, которые повторялись при Порошенко, стали повторятся членами команды Зеленского, и политика президента Зеленского и его команды временами напоминала политику команды Порошенко», — констатировал Новинский.

Но ближайшее окружение Зеленского четко понимает, что никакого возобновления военных действий и силового возврата территорий Донецкой и Луганской областей быть не может, вопрос нужно решать дипломатическим путем, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.