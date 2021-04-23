Парламентарий, в частности, отметил, что он подверг критике заявление Зеленского о том, что СССР наряду с гитлеровской Германией виновен в развязывании Второй мировой войны.
«Я никогда не буду молчать, если есть какая-то несправедливость или предпринимаются какие-то неправильные действия со стороны Зеленского или его окружения в отношении украинского народа или в отношении церкви», — указал Новинский.
Мы можем говорить о том, что Зеленский мог бы сделать и чего Зеленский пока не в состоянии добиться, но просто так переносить огульную критику с Петра Порошенко на Зеленского было бы несправедливо и неправильно, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.