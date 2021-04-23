Депутат Верховной Рады Вадим Новинский в интервью изданию Украина.ру рассказал, что не состоит в оппозиции к президенту Украины Владимиру Зеленскому, но при этом считает нужным выступать с критикой отдельных решений главы государства

Вадим Новинский: Зеленский должен не бояться быть самим собой и вернуться к прежней политике © Facebook, Вадим Новинский

«Я никогда не буду молчать, если есть какая-то несправедливость или предпринимаются какие-то неправильные действия со стороны Зеленского или его окружения в отношении украинского народа или в отношении церкви», — указал Новинский.

Мы можем говорить о том, что Зеленский мог бы сделать и чего Зеленский пока не в состоянии добиться, но просто так переносить огульную критику с Петра Порошенко на Зеленского было бы несправедливо и неправильно, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.