В Приднестровье нет большой армии ополчения, как в ДНР и ЛНР. Зато там есть российские миротворцы, стоящие по международному мандату, и нападение на них будет равнозначно нападению на Россию. Об этом рассказал политолог Олег Матвеичев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Донбасс и Приднестровье находятся под защитой России © РИА Новости, Владимир Трефилов Геворг Мирзаян выразил мнение, что сейчас России следует больше опасаться обострения в Приднестровье, нежели в Донбассе, так как в случае нападения на регион ей придется прорываться через Украину, что будет объявлено Западом как неприкрытая агрессия.

«И в этом смысле, конечно, Россия не оставит Приднестровье в беде и сможет либо деблокировать, может быть, десант с моря, либо «Колибрами» обработает все военные силы Молдавии и Украины, которые будут атаковать Приднестровье, и просто уничтожит их с воздуха или как угодно», — пояснил эксперт.

В этом смысле Приднестровье защищено тоже, несмотря на своё уязвимое геополитическое положение, констатировал Матвеичев.

Что касается возможного нападения на Донбасс, то президент РФ Владимир Путин чётко заявил, что это будет означать ликвидацию украинской государственности, заключил собеседник издания.

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