Если Россия разгромит украинскую армию, которая попытается взять Донбасс силой, такая акция усилит США, но при этом разово объединит слабую Европу и усилит Россию. Об этом рассказал политолог Олег Матвеичев в интервью изданию Украина.ру

Олег Матвейчев: Донбасс и Приднестровье находятся под защитой России © РИА Новости, Владимир Трефилов Дмитрий Песков ранее констатировал большое количество провокаций украинских военных на линии соприкосновения. По его словам, Россия, не являясь стороной конфликта, не может обеспечить всеобъемлющее перемирие в Донбассе, но использует свое влияние для выполнения Минских соглашений.

Эксперт пояснил, что в этом случае Байден окончательно объявит Россию агрессором, потребует отказаться от «Северного потока-2», и все бремя противостояния с Москвой вынуждена будет взять на себя Европа.

«Нужно ли это Байдену? Не знаю, думаю, пока нет, потому что на самом деле такая акция разово объединит слабую Европу, усилит США, но усилит и Россию. Путин получит огромный рейтинг в России, новые земли, никто его тогда точно не свергнет ни в 2021, ни в 2024 году, а они в этом заинтересованы. Россия точно будет рассматриваться прежде всего соседями, а также Турцией, Китаем, Ираном и другими как сильное суверенное государство, которое не испугалось США и решило свои проблемы своим путём», — указал Матвеичев.

По его мнению, это сыграет в минус Америке, потому что они будут выглядеть как проигравшая сторона, которая перешла «красную линию», залезла на территорию Украины — канонической Руси — и залезет в свою нору обратно.

Поэтому президент США Джо Байден сейчас не дает согласия Украине начинать реальные наступления в Донбассе, а убийства мирных жителей и так санкционировали раньше и теперь будут поддерживать, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.