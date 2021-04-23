Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко
Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко
© president.gov.by
По словам Дзерманта, попытки зеркально ответить на диверсии Запада — это не стиль спецслужб России и Белоруссии, однако им нужно усилить совместное сотрудничество для борьбы с провокациями.

«Лучшим ответом все же будет создание неких подразделений, учебных центров, возможно, баз. Но и очень плотное взаимодействие спецслужб, для того чтобы пресекать подобные провокации и диверсии», — сказал эксперт.

Полностью прочитать интервью можно здесь.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей.
В ФСБ России сообщили о задержании в Москве группы, готовившей покушение на Лукашенко.