Москва и Минск в ответ на провокации спецслужб Запада могут усилить интеграцию своих систем безопасности и обороны. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал политолог, директор Центра изучения и развития континентальной интеграции «Северная Евразия» Алексей Дзермант

Операция «Тишина». Кто и как готовил переворот в Белоруссии и убийство Лукашенко © president.gov.by

«Лучшим ответом все же будет создание неких подразделений, учебных центров, возможно, баз. Но и очень плотное взаимодействие спецслужб, для того чтобы пресекать подобные провокации и диверсии», — сказал эксперт.

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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей.

В ФСБ России сообщили о задержании в Москве группы, готовившей покушение на Лукашенко.