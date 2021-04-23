По словам Дзерманта, попытки зеркально ответить на диверсии Запада — это не стиль спецслужб России и Белоруссии, однако им нужно усилить совместное сотрудничество для борьбы с провокациями.
«Лучшим ответом все же будет создание неких подразделений, учебных центров, возможно, баз. Но и очень плотное взаимодействие спецслужб, для того чтобы пресекать подобные провокации и диверсии», — сказал эксперт.
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Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовившемся при участии спецслужб Запада покушении на него и его сыновей.
В ФСБ России сообщили о задержании в Москве группы, готовившей покушение на Лукашенко.