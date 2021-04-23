Та военная помощь, которую США оказывают Киеву, не имеет никакого значения в современном бою. Поэтому президентам Украины больше ничего не остается, кроме как продавать своему народу ложь о том, что завтра их примут в состав НАТО. Об этом рассказал военно-политический аналитик из Израиля Яков Кедми в интервью изданию Украина.ру

Яков Кедми: Если конфликт в Донбассе обострится, это будет последняя война Украины © commons.wikimedia.org, Mark Nakoykher

«Потому что, может быть, укры великие этого не понимают, но португальцы не хотят воевать за нового члена НАТО, потому что у них где-то там за тысячу километров есть какой-то конфликт, о котором они ничего не слышат. И португальские матери не хотят, чтобы их сыновья пошли умирать за эту Украину, название которой они и выговорить-то не могут и которую 80% из них не могут найти на карте и вообще не понимают, а какая разница между Украиной и Россией. Если завтра появится украинец в Португалии и будет говорить по-украински, ему скажут, «ты русский». А теперь они должны своих сыновей посылать умирать за это? До какой степени глупости надо дойти, чтобы думать, что это возможно?» — категоричен Кедми.

Все обещания, которые были даны украинскому народу с 2014 года и до последнего дня, оказались невыполненными, и в каждой из сфер жизни Украина находится даже не на краю пропасти, а уже на дне, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.