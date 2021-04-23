Вероятно, украинское руководство не знает, что в НАТО принимают голосованием всех стран-участниц, и в НАТО нельзя принимать государство, которое находится в вооруженном конфликте с соседним государством или у которого есть спор с соседним государством, пояснил эксперт.
«Потому что, может быть, укры великие этого не понимают, но португальцы не хотят воевать за нового члена НАТО, потому что у них где-то там за тысячу километров есть какой-то конфликт, о котором они ничего не слышат. И португальские матери не хотят, чтобы их сыновья пошли умирать за эту Украину, название которой они и выговорить-то не могут и которую 80% из них не могут найти на карте и вообще не понимают, а какая разница между Украиной и Россией. Если завтра появится украинец в Португалии и будет говорить по-украински, ему скажут, «ты русский». А теперь они должны своих сыновей посылать умирать за это? До какой степени глупости надо дойти, чтобы думать, что это возможно?» — категоричен Кедми.
Все обещания, которые были даны украинскому народу с 2014 года и до последнего дня, оказались невыполненными, и в каждой из сфер жизни Украина находится даже не на краю пропасти, а уже на дне, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.