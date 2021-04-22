Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник выразил готовность встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским на линии соприкосновения в Донбассе. Об этом говорится в заявлении главы республики, распространенном его пресс-службой 22 апреля

Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе, после чего глава российского государства заявил, что проблемы региона Зеленскому следует обсуждать с ДНР и ЛНР.

«Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно», — сказал Пасечник.

Леонид Пасечник: Как договариваться с теми, кто сдал свою независимость в Форт Нокс? © пресс-служба главы ЛНР

«Если есть искреннее желание мира, место найдется!» — подчеркнул Пасечник.

Он, по его словам, готов говорить о мире и спасении жизней людей и ждет такой же готовности от Зеленского.