Ранее Зеленский предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться в Донбассе, после чего глава российского государства заявил, что проблемы региона Зеленскому следует обсуждать с ДНР и ЛНР.
«Я готов встретиться в любой точке линии соприкосновения, той самой линии, которая может стать в одночасье "красной", и тогда говорить уже будет поздно», — сказал Пасечник.
Местом встречи с Зеленским может стать один из населенных пунктов Счастье, Станица Луганская и Золотое.
«Если есть искреннее желание мира, место найдется!» — подчеркнул Пасечник.
Он, по его словам, готов говорить о мире и спасении жизней людей и ждет такой же готовности от Зеленского.