По словам политолога, Китай не сильно заинтересован в приобретении украинских технологий, но может использовать их как предлог, чтобы развивать масштабный геополитический проект.
«Украина представляет для Китая геоэкономическую и геоинфраструктурную ценность как пространство для транспортных коридоров и как страна, которая может помочь в работе с различными постсоветскими элитами. Просто потому, что они говорят на том же самом русском языке», — отметил Серенко.
Поэтому русский язык в данном случае будет ресурсом Киева, а не помехой для ведения дел с Пекином, подчеркнул эксперт.
Серенко указал, что Украина сегодня фактически зеркалит российскую повестку в отношениях со странами Востока, что может привести к неприятным для Москвы последствиям.
Полностью прочитать интервью можно здесь.