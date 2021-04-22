Китай в первую очередь интересуют не технологии Украины, а ее связи с постсоветскими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Запад или Китай: какую вакцину от коронавируса выбрать украинцам © REUTERS, Irakli Gedenidze

«Украина представляет для Китая геоэкономическую и геоинфраструктурную ценность как пространство для транспортных коридоров и как страна, которая может помочь в работе с различными постсоветскими элитами. Просто потому, что они говорят на том же самом русском языке», — отметил Серенко.

Поэтому русский язык в данном случае будет ресурсом Киева, а не помехой для ведения дел с Пекином, подчеркнул эксперт.

Серенко указал, что Украина сегодня фактически зеркалит российскую повестку в отношениях со странами Востока, что может привести к неприятным для Москвы последствиям.

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