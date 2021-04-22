Ранее глава Минобороны Германии Аннегрета Крамп-Карренбауэр заявила, что вопрос о транзите газа «Северного потока — 2» должен быть поставлен в зависимость от «поведения России».
«Оно (заявление. — Ред.) было сделано по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, и, видимо, именно этим было обусловлено его содержание», — сказал Марунич.
Он отметил, что ввод ограничений в отношении «Северного потока — 2» будет нарушением свободной конкуренции. «Почему другие трубопроводы должны быть поставлены в другие условия?» — задался вопросом эксперт.
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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.