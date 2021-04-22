Заявление главы Минобороны ФРГ было сделано в результате встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, и именно этим было обусловлено его содержание, сказал в интервью Украина.ру сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич

Ранее глава Минобороны Германии Аннегрета Крамп-Карренбауэр заявила, что вопрос о транзите газа «Северного потока — 2» должен быть поставлен в зависимость от «поведения России».

«Оно (заявление. — Ред.) было сделано по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином, и, видимо, именно этим было обусловлено его содержание», — сказал Марунич.

Он отметил, что ввод ограничений в отношении «Северного потока — 2» будет нарушением свободной конкуренции. «Почему другие трубопроводы должны быть поставлены в другие условия?» — задался вопросом эксперт.

Полный текст интервью читайте здесь

Марунич рассказал, почему США усилили давление на «Северный поток - 2» © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.