По словам Серенко, с учетом нынешней тенденции России к изоляции возникает ситуация, при которой Москва не сможет играть роль евразийского посредника.
Поэтому активность Украины на восточном направлении, по мнению эксперта, должна заставить Москву насторожиться. Действия Киева опасно недооценивать, поскольку он играет не в одиночку, а в команде мощных игроков, указал он.
«Украинский заход на новую восточную политику связан с очень дальним стратегическим прицелом. Он может быть небезуспешен с точки зрения лишения Москвы монопольного права на евразийское проектирование», — сказал Серенко.
Таким образом, если окажется, что Евразийскому союзу возможна альтернатива, Россия может лишиться последней идеологической монополии, предостерег эксперт.
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