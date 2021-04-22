Взаимодействие Украины с государствами Востока может оказаться более динамичным и успешным, чем представляется в России. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал глава Аналитического центра Российского общества политологов (РОП) Андрей Серенко

Катарский вояж Зеленского. Зачем президенту Украины Ближний Восток © president.gov.ua

Поэтому активность Украины на восточном направлении, по мнению эксперта, должна заставить Москву насторожиться. Действия Киева опасно недооценивать, поскольку он играет не в одиночку, а в команде мощных игроков, указал он.

«Украинский заход на новую восточную политику связан с очень дальним стратегическим прицелом. Он может быть небезуспешен с точки зрения лишения Москвы монопольного права на евразийское проектирование», — сказал Серенко.

Таким образом, если окажется, что Евразийскому союзу возможна альтернатива, Россия может лишиться последней идеологической монополии, предостерег эксперт.

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