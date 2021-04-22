Москве и Минску следует усилить безопасность и оборону в рамках Союзного государства России и Белоруссии, сказал президент республики Александр Лукашенко на встрече с со своим российским коллегой Владимиром Путиным, передает «Интерфакс» 22 апреля

Близкий лидер. Как менялось отношение украинцев к Лукашенко © president.gov.by

«Есть на злобу дня вопросы, которые надо усиливать. В том числе и безопасность, в том числе и оборона в нашем Союзном государстве. Хотя в общем-то пока справляемся и справимся», — цитирует агентство Лукашенко.

По словам белорусского лидера, Москва и Минск своими действиями «и линии нарисуют, за которые никто не должен перейти, и достойно ответят тем, кто не понимает, что в этом бешеном мире надо быть более спокойным и жить дружно».