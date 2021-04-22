Украинская певица Ани Лорак поддерживает теплые отношения с экс-супругом Муратом Налчаджиоглу ради дочери, а у него есть на то и другие причины - о них рассказали на днях в программе «Разоблачения» на канале KyivLive

«Я люблю тебя до слез»: Лорак заподозрили в возвращении к бывшему мужу © Ани Лорак/Инстаграм Филиппа Киркорова Аллы-Виктории. Бывшие супруги танцевали, нежно обнявшись.

При этом певица и ее бывший муж до сих пор не давали комментариев, готовы ли они снова жить как семья.

Ранее Налчаджиоглу заявил, что сейчас встречается с 24-летней визажисткой Лилей. Недавно девушка удалила со своей страницы в Instagram их совместные снимки.

«Сейчас многое изменилось. Появилось понимание жизни и того, что мне уже много лет. Было достаточно времени, чтобы подумать, увидеть мир, понять, что клубы забирают из меня много энергии. Чувствую, будто Бог дал определенный толчок. Перезагрузка началась», — рассказал Налчаджиоглу в программе.

Кроме того, вероятно, предприниматель поддерживает отношения с известной певицей ради своего второго бизнеса, а именно организации концертных туров многих звезд в Турции. Он сообщил, что на этот год у него запланировано 35 концертов. Первый же бизнес Налчаджиоглу — сетевая продажа косметики.

Ани Лорак и турецкий бизнесмен Мурат Налчаджиоглу официально развелись более года назад. Певица познакомилась с будущим мужем на курорте, у них родилась дочь София. В 2016 году, пока Лорак была беременна, в СМИ стали мелькать снимки, на которых ее супруг обнимался с моделью в киевском ночном клубе. Тогда пара сохранила отношения, однако затем стали появляться новые слухи об изменах мужа Лорак.

Сейчас Ани Лорак вместе с дочерью живет в Москве. София часто общается с отцом по видеосвязи, также мать отпускает ее пожить у отца в Киеве.