«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса», — цитирует агентство Лукашенко.
Ранее сообщалось, что Путин предложил Зеленскому для скорейшего урегулирования конфликта в Донбассе встретиться с главами ДНР и ЛНР.
Киевский режим с того самого момента, как развязал гражданскую войну в Донбассе против несогласных с госпереворотом в Киеве жителей региона, отказывается обсуждать урегулирование внутриукраинского конфликта с Донецком и Луганском.