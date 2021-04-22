«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса», — цитирует агентство Лукашенко.

Близкий лидер. Как менялось отношение украинцев к Лукашенко
Близкий лидер. Как менялось отношение украинцев к Лукашенко
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Ранее сообщалось, что Путин предложил Зеленскому для скорейшего урегулирования конфликта в Донбассе встретиться с главами ДНР и ЛНР.

Киевский режим с того самого момента, как развязал гражданскую войну в Донбассе против несогласных с госпереворотом в Киеве жителей региона, отказывается обсуждать урегулирование внутриукраинского конфликта с Донецком и Луганском.