Президенту Украины Владимиру Зеленскому пора уже научиться быть дипломатичным, сказал его белорусский коллега Александр Лукашенко на встрече с главой российского государства Владимиром Путиным, передает РИА Новости 22 апреля

«Мне кажется, Владимир Владимирович, Зеленскому уже пора научиться конкретно дипломатично себя вести кроме всего прочего. Это касается Донбасса», — цитирует агентство Лукашенко.

Близкий лидер. Как менялось отношение украинцев к Лукашенко © president.gov.by

Киевский режим с того самого момента, как развязал гражданскую войну в Донбассе против несогласных с госпереворотом в Киеве жителей региона, отказывается обсуждать урегулирование внутриукраинского конфликта с Донецком и Луганском.