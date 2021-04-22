Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что согласен с выводами в отношении Белоруссии, сделанными его российским коллегой Владимиром Путиным в послании Федеральному собранию

Глава российского государства в послании Федеральному собранию, говоря о Белоруссии, отметил, что практика организации госпереворотов — это уже слишком.

«Мы заметили человеческую большую нотку этого послания… Абсолютно согласен с теми выводами, которые были сделаны в этом послании, и особенно поддерживаю тот крен, который вами был взят в этом послании», — заявил Лукашенко на встрече с Путиным в Кремле.

Послесловие к посланию Путина: Лукашенко летит в Россию, Совфед разрешит использовать войска © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк

Как сообщали в ФСБ, в Москве были задержаны имеющий двойное гражданство США и Белоруссии юрист Зенкович и белорусский политолог Александр Федута — они планировали военный переворот в Минске 9 мая.

В эту же группу, по данным КГБ, входил и лидер оппозиционной партии Григорий Костусев, он задержан на территории республики.

В КГБ 18 апреля сообщили, что Зенкович связан со спецслужбами США, он пытался вербовать белорусских военнослужащих, готовых за денежное вознаграждение участвовать в насильственном свержении власти.