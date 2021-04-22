Западные страны ищут рычаги влияния на Россию, а «Северный поток — 2» рассматривают как раз в качестве элемента давления для реализации своих целей, сказал эксперт.
«Во-первых, политическая ситуация. Межгосударственные отношения России и стран Запада обострились. Российская Федерация демонстрирует независимую внешнюю политику, что не нравится Соединенным Штатам», — полагает Марунич.
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«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые не хотят сближения Евросоюза и России, а также намерены продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским.
Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.
На днях уполномоченный правительства Польши по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что завершение строительства газопровода «Северный поток — 2» неизбежно.