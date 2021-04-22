Президент РФ Владимир Путин намерен обсудить с главой Белоруссии Александром Лукашенко острые вопросы, сообщает РИА Новости 22 апреля со ссылкой на заявление главы российского государства

«Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно», — цитирует агентство Путина.

Анатолий Вассерман о непредсказуемом Путине, раскаявшемся Лукашенко и не подозревающем Зеленском © РИА Новости, Александр Натрускин

Он выразил уверенность в том, что «все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть».