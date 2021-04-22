«Уважаемый Александр Григорьевич, рад вас видеть. Событий много, жизнь идет своим чередом. Но у нас есть и фундаментальные вещи, которые касаются двусторонних отношений, и в многостороннем формате есть о чем поговорить. Но вначале, несмотря на все острые вопросы, которые мы сегодня наверняка будем обсуждать, хотел бы отметить, что отношения у нас развиваются, развиваются успешно», — цитирует агентство Путина.
Также сообщается, что российский президент отметил большой объем товарооборота с Белоруссией на уровне $29,5 млрд вопреки пандемии, вызвавшей определенное сокращение торговли.
Он выразил уверенность в том, что «все восстановится и в прежнем объеме, все для этого есть».