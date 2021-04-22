Во-первых, водная преграда позволит нашей армии создать между ЛДНР и ВСУ какое-то препятствие, которое силы ополчения смогут использовать, а также в случае выхода на границу реки Днепр, линию боевого соприкосновения удерживать будет легче, полагает военный.
«Выход на границы юго-восточных областей и использование естественной преграды в виде Днепра — ну, конечно, наверное, это логично, наверное, это разумно», — сказал Ходаковский.
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Конфликт в Донбассе с разной степенью интенсивности продолжается с 2014 года, когда ДНР и ЛНР заявили о независимости после госпереворота в Киеве. Жертвами конфликта за это время, по оценкам ООН, стали около 13 тысяч человек.